Назван срок акционирования регионального мусорного оператора

Областные власти планируют преобразовать в акционерное общество регионального мусорного оператора «Единая система обращения с отходами» в 2023 году. Это следует из плана мероприятий по реформированию государственных и муниципальных предприятий Калининградской области до 2025 года, предоставленным Калининградским УФАС по запросу «Нового Калининграда».



Также в 2023 году в акционерное общество планируется преобразовать госпредприятие «Автовокзал».

На год позднее произойдет преобразование дорожных госпредприятий («Дорожно-эксплуатационное предприятие № 1» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2»), а также госпредприятия «Государственная собственность».

Не будет акционироваться недавно переданные на уровень области «Водоканал», а также муниципальное предприятие Калининграда «Калининградтеплосеть».