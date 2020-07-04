Назван срок акционирования регионального мусорного оператора

Назван срок акционирования регионального мусорного оператора
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Правительство области

Областные власти планируют преобразовать в акционерное общество регионального мусорного оператора «Единая система обращения с отходами» в 2023 году. Это следует из плана мероприятий по реформированию государственных и муниципальных предприятий Калининградской области до 2025 года, предоставленным Калининградским УФАС по запросу «Нового Калининграда».

Также в 2023 году в акционерное общество планируется преобразовать госпредприятие «Автовокзал».

На год позднее произойдет преобразование дорожных госпредприятий («Дорожно-эксплуатационное предприятие № 1» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2»), а также госпредприятия «Государственная собственность».

Не будет акционироваться недавно переданные на уровень области «Водоканал», а также муниципальное предприятие Калининграда «Калининградтеплосеть».

В декабре 2019 года Госдума приняла закон о запрете на работу МУПов и ГУПов на конкурентных рынках. Для продолжения работы они должны быть реорганизованы.

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