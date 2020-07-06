Путин: непонятно, когда зарубежные страны откроют границы для туристов из России

Путин: непонятно, когда зарубежные страны откроют границы для туристов из России
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Ясности по поводу перспектив открытия зарубежными странами своих границ для российских туристов пока нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — сказал президент в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Ранее источник в МИД РФ сообщал, что решение Евросоюза не включать Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, может быть пересмотрено с учетом эпидемиологических показателей 15 июля.


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