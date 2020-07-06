Великобритания ввела санкции против Бастрыкина, бывших российских силовиков и судей

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Великобритания ввела санкции против Бастрыкина, бывших российских силовиков и судей

МИД Великобритании объявил о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, связанных с «делом Магнитского», сообщает «Интерфакс».

«Мы вводим санкции против физических лиц, которые были вовлеченных в одни из самых вопиющих за последние годы нарушений прав человека. Первые (субъекты санкций — ИФ) — лица, которые были связаны с пытками и убийством Сергея Магнитского — юриста, который раскрыл крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории», — сказал во время выступления в парламенте представитель МИДа.

В санкционный список вошли 25 человек. В списке есть имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Также под санкции попали бывший замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов, бывший начальник Следственного комитета при МВД России, генерал-лейтенант юстиции Алексей Аничин, а также следователь МВД России Олег Сильченко. В списках также присутствуют бывший заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, сотрудник Генпрокуратуры Андрей Печегин, судья Сергей Подопригоров, который постановил арестовать Магнитского в 2008 году, экс-судья Елена Сташина и другие представители судебной власти.

В отношении этих лиц введен режим замораживания активов и запрета на поездки.



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