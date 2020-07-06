Минфин: поступления основных налогов в областной бюджет продолжают расти

Минфин: поступления основных налогов в областной бюджет продолжают расти
Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам первого полугодия, несмотря на кризис, вызванный эпидемией коронавируса, областная казна наполняется быстрее, чем в аналогичном периоде 2019 года. По данным областного минфина, поступления налога на прибыль в январе-июне выросли на 20%. Поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 2%. Это два основных налога, за счет которых наполняется региональный бюджет.

На 14% растут поступления по акцизам (это плановый рост, обусловленный перераспределением зачисления акцизов на федеральном уровне).

Заметное снижение поступлений фиксируется главным образом по налогу для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (на 12%). На 5% снижаются платежи по налогу на имущество.

На 38% снизились поступления налога на добычу полезных ископаемых, но их доля в собственных доходах областного бюджета сравнительно мала.

В целом собственные доходы регионального бюджета растут по итогам первого полугодия на 4%.

Суммарные доходы снижаются на 4% за счет сокращения безвозмездный поступлений из федерального бюджета на 12%. В них входят субсидии на поддержку рынка труда, которые сокращаются параллельно со снижением сборки автомобилей на «Автоторе» — основном получателе возмещения таможенных пошлин.


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