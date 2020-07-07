Экс-журналиста «Коммерсанта» задержали по подозрению в госизмене

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Как передаёт во вторник, 7 июля «Интерфакс», ему предъявлено обвинение по статье 275 УК о госизмене. Сафронов работал советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В госкорпорации подтверждают его задержание.



«Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация „Роскосмос“ оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается его текущей работы в Госкорпорации „Роскосмос“», — указано в сообщении пресс-службы госкорпорации.

По данным источника «Интерфакс», задержание Сафронова может быть связано с его прежней журналистской работой и публикациями на военную тему, в «Роскосмосе» допуска к гостайне он не имел. Со ссылкой на другой источник агентство сообщает, что Сафронова могли задержать из-за публикации на тему военно-технического сотрудничества, вышедшей более года назад. Тогда Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, «однако речь об уголовном деле тогда не шла».

По одной из версий, Сафронова могли задержать из-за статьи «Коммерсанта» о поставках российских истребителей Су-35 в Египет, пишет «Медуза. Материал вышел 18 марта 2019 года, но спустя некоторое время был удален. В июне появилась информация, что издание хотят привлечь к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, но суд не стал рассматривать это дело.

По версии ФСБ, Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО. «Федеральной службой безопасности в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации „Роскосмос“ Сафронов Иван Иванович, — заявили в ФСБ. — Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гoсударственную тайну сведения о вoенно-техническoм сотрудничестве, обороне и безопасности РФ».

Как передаёт ТАСС, против Сафронова возбудили дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). По этой статье Сафронову грозит до 20 лет колонии. В ФСБ сообщили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее суд приговорил псковскую журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу 500 тыс. руб. по делу об «оправдании терроризма». В своей колонке о самоподрыве подростка в здании УФСБ она рассуждала о произволе силовиков и репрессивном поведении государства.