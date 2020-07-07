Песков: задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

По данным Кремля, задержание Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание экс-журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» по подозрению в госизмене, передаёт ТАСС.



«Мы знаем, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности, он [Сафронов] обвиняется по статье о госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам, об этом говорится в опубликованном заявлении», — сказал представитель Кремля. «Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — указал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что не осведомлён о деталях дела. Он также обратил внимание на заявление «Роскосмоса» о том, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

«Поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, какой-то большей информации я предоставить не могу», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Владимира Путина о задержании Сафронова не информировали. «Совершенно нет необходимости президента ставить в известность о всех нюансах работы контрразведки, это работа, которая ведется 24 часа в сутки», — пояснил он.

Также в Кремле уверены, что дело не нуждается в особом контроле, потому что «у Ивана будет возможность защищаться».

«Было бы странно, если бы дела о гостайне и госизмене, где речь касается работы иностранных разведок у нас на территории и контрразведывательной деятельности, если бы эти дела осуществлялись в транспарентном режиме», — ответил Песков на вопрос о том, что общественность часто не узнает подробности дел о госизмене. Пресс-секретарь президента заметил, что «нигде в мире [подобные дела] не проводятся в транспарентном режиме, только в закрытом режиме, это абсолютно нормальная практика».

Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» по подозрению в госизмене. В ФСБ утверждают, что Иван Сафронов передавал секретные сведения одной из спецслужб НАТО. Источники связывают задержание Сафронова с его журналистской деятельности. В частности — со статьёй в «Коммерсанте» о поставках российских истребителей Су-35 в Египет.