Силовики пришли с обыском в квартиру главреда издания «Холод»

Все новости по теме: Давление на СМИ

Утром во вторник, 7 июля, силовики пришли с обыском в квартиру экс-журналистки «Медузы» и главреда издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Как сообщает «Медиазона», журналистка успела сообщить о происходящем главе правозащитной группы «Агора» Павлу Чикову и перестала выходить на связь. Коллеги Бекбулатовой с утра не могут с ней связаться.

Адвоката Николая Васильева не пускают в квартиру журналистки, передаёт издание. Васильев видел, как туда зашли два человека в штатском, сказавшие кому-то, что «адвокат пришел».

Неизвестно, с чем связан обыск. «Медиазона» отмечает, что Бекбулатова близко знакома с задержанным ранее журналистом Иваном Сафроновым, которого обвиняют в госизмене.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter