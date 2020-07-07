Силовики пришли с обыском в квартиру главреда издания «Холод»

Утром во вторник, 7 июля, силовики пришли с обыском в квартиру экс-журналистки «Медузы» и главреда издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Как сообщает «Медиазона», журналистка успела сообщить о происходящем главе правозащитной группы «Агора» Павлу Чикову и перестала выходить на связь. Коллеги Бекбулатовой с утра не могут с ней связаться.



Адвоката Николая Васильева не пускают в квартиру журналистки, передаёт издание. Васильев видел, как туда зашли два человека в штатском, сказавшие кому-то, что «адвокат пришел».

Неизвестно, с чем связан обыск. «Медиазона» отмечает, что Бекбулатова близко знакома с задержанным ранее журналистом Иваном Сафроновым, которого обвиняют в госизмене.