Хакеры объявили Лукашенко «в розыск» на сайте МВД Белоруссии

На сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против жителей республики. Об этом пишут белорусские издания «Наша нива» и «Белсат».

Белорусские СМИ пишут, что сайте МВД страны был взломан. Издания показали скриншоты раздела с чиновниками, якобы объявленными в розыск. Президенту и министру приписали пропажу с 9 августа. Лукашенко взломщики обвинили в узурпации власти.

Сейчас сайт министерства не открывается, все его страницы недоступны.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не прокомментировала российским СМИ возможный взлом и неработоспособность сайта. «Разбираемся»,— сказала она РИА «Новости».