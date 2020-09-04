Калининградец вышел на пикет против уничтожения немецкоязычных надписей (фото)

Калининградский акционист Хагай Румянцев вышел на одиночный пикет к областной прокуратуре на ул. Горького в защиту немецкоязычных надписей. Как сообщил «Новому Калининграду» очевидец, калининградец встал напротив здания прокуратуры с плакатом «Здесь была Deutschland около 700 лет».



Ранее прокуратура потребовала убрать с фасада жилого дома на въезде в Гурьевск историческое название города на латинице — Neuhausen. После жалобы калининградца Юрия Иванова прокуратура вынесла представление управляющей компании дома на Пражском бульваре, 1, на фасаде которого обнаружена надпись. По мнению ведомства, довоенное название города на фасаде жилого дома на въезде в Гурьевск «оказывает информационно-идеологическое влияние и формирует у населения Калининградской области отрицание итогов Второй Мировой войны, постепенно развивая чувство толерантности к событиям, связанным с фашистской Германией».

Фото очевидца.