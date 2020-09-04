Застройщик светлогорского променада оказался связан с бывшим начальником Алиханова

Глава компании, которая была представлена региональными властями как инвестор променада в Светлогорске, Алексей Васин управляет гостиничными активами семьи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Об этом сообщает газета «Ведомости».



В частности, согласно ЕГРЮЛ, Васин является директором компании Пансионат Приморье. по одному адресу с 4-звездочным отелем «Приморье Grand Resort Hotel» на 167 номеров в Геленджике. По последним данным, опубликованным компанией (она имеет форму акционерного общества), по состоянию на начало 2019 года ее владельцем была фирма «Финансовые системы». Она принадлежит Татьяне Мантуровой и через компанию «финансовые инвестиции» Станиславу Чемезову. По данным РБК, они являются соответственно матерью главы Минпромторга Дениса Мантурова и сыном главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Напомним, что в 2019 году проект Васина по строительству гостиничного комплекса с апарт-отелем и медицинским центром был представлен на заседании областного инвестсовета. Губернатор Антон Алиханов его активно поддерживал, хотя до этого критиковал строительство апарт-отелей в Светлогорске и говорил, что «пора заканчивать и переходить просто на гостиницы».

Летом 2019 года Алиханов лично участвовал в подписании соглашения с ВТБ и структурами, возглавляемыми Васиным, о предоставлении финансирования на строительство отеля.

Напомним, что до переезда в Калининградскую область в 2015 году на позицию вице-премьера областного правительства Антон Алиханов исполнял обязанности директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности министерства промышленности и торговли, которое возглавлял в тот период и продолжает возглавлять Денис Мантуров.

В пресс-службе правительства Калининградской области отказались комментировать связь инвестора в застройку светлогорского променада, которому предполагалось передать землю, с семьей бывшего руководителя губернатора. «Не могу это прокомментировать. Слухи даже из уважаемых изданий не комментируем», — сообщил «Новому Калининграду» глава пресс-службы Дмитрий Лысков. «Я просто не считаю это значимой информацией. Тем более не относящийся к правительству региона», — ответил Лысков на ремарку "Нового Калининграда",что речь идет не о слухах, а об информации из государственного реестра юридических лиц.