Der Spiegel: следы яда нашли на бутылке, из которой предположительно пил Навальный

Лаборатория бундесвера нашла вещество из группы «Новичок» в образцах крови, мочи и кожи политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на Der Spiegel.



По данным немецкого издания, об этом стало известно на закрытой встрече канцлера Ангелы Меркель с шестью министрами. «Следы были найдены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он взял с собой в поездку. Родственники сохранили ее после произошедшего и передали врачам в Берлине. Предположительно, Навальный пил из этой бутылки, когда уже был отравлен, и оставил на ней следы яда», — пишет Der Spiegel.

Напомним, ранее правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. В МИД РФ сочли, что это заявление лишено фактуры, а Германия пренебрегает существующими механизмами сотрудничества. При этом, в НАТО не сомневаются, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».