Генсек НАТО: Навальный, без сомнений, отравлен «Новичком»

Генсек НАТО: Навальный, без сомнений, отравлен «Новичком»
Алексей Навальный. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В НАТО не сомневаются, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом в пятницу, 4 сентября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Германия проинформировала союзников о результатах исследований специальной лабораторией, — цитирует издание генсека. — Они доказывают, что, без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического вещества семейства „Новичок“».

Столтенберг также заявил, что «применение этого оружия чудовищно», и все союзники по НАТО «осудили эту атаку».

«Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил», — отметил генсек.

При этом он отметил, что говорить о какой-то конкретной реакции НАТО преждевременно.

Напомним, ранее правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. В МИД РФ сочли, что это заявление лишено фактуры, а Германия пренебрегает существующими механизмами сотрудничества.


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