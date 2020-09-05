В Минске задержали участников протестных акций у вузов

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что в столице Белоруссии задержали несколько участников протестов в субботу, 5 сентября. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на РИА «Новости».

«Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов», — цитирует информагентство Ганусевич. При этом число задержанных не уточняется.

В субботу, 5 сентября, в Минске проходят акции протестов у нескольких вузов, в них принимают участие преимущественно студенты.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.



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