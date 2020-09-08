Суд постановил вернуть «Содружеству» из бюджета более 16 млн руб.

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск одной из структур ГК «Содружество» («Содружество-Соя») о возврате из бюджета 16,3 млн руб. в качестве переплаты налога на имущество за возвращенную государству акваторию площадью 18 га рядом с морским терминалом в Светлом. Налог на имущество организаций зачисляется в областной бюджет. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.



Как видно из материалов судебного разбирательства, речь идет о взыскании налога за 2011-2014 годы, когда компания владела акваторией. Налог за 2015-2016 годы в размере более 8,7 млн руб. ранее был возвращен. В 2017 году вступило в силу решение суда, которое лишило компанию права собственности на данный объект.

«Содружество» получило акваторию в собственность в 2011 году на том основании, что провело дноуглубительные работы канала в направлении своего терминала. Однако суд счел, что дноуглубительные работы не создали новый объект недвижимости, а просто улучшили акваторию, принадлежащую государству. Кроме того, регистрирующие органы не имели права оформлять право собственности компании. «Согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона № 261-ФЗ такие объекты инфраструктуры морского порта, как подходные каналы, подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных работ, находятся исключительно в федеральной собственности. Таким образом, даже если признать, что спорный объект является недвижимой вещью, у Управления Росреестра по Калининградской области не имелось законных оснований для государственной регистрации права собственности ЗАО „Содружество-Соя“ на спорную акваторию», — говорится в решении суда.

В рамках отдельного процесса «Содружество» пыталось взыскать 243 млн руб. своих инвестиций в дноуглубительные работы. Суд первой инстанции удовлетворил иск, но это решение было отменено в апелляции с вынесением нового решения — в иске отказать.

Решение о возврате из бюджета уплаченного налога на имущество не вступило в законную силу и может быть обжаловано.