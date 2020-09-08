Путин решил выступить на Генассамблее ООН по видеосвязи из-за коронавируса

Путин решил выступить на Генассамблее ООН по видеосвязи из-за коронавируса
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин решил не лететь в Нью-Йорк на 75-ю сессию Генассамблеи ООН, в выступить по видеосвязи. Об этом говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении, пишет «Коммерсант».

По данным пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин не полетит в Нью-Йорк из-за эпидситуации.

«Президент по понятным причинам не приедет, как и многие другие лидеры. Все-таки, с точки зрения уровня обеспечения безопасности, в том числе и эпидемиологической, президента, главы государства, ситуация еще не выровнялась, тем более в таком месте как Нью-Йорк. Поэтому, конечно, туда поездка сейчас не желательна»,— сказал Песков.

Отвечая на вопрос о предстоящем выступлении президента России, Песков сказал: «О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом».

После завершения участия президента и помощника президента Юрия Ушакова российскую делегацию на Генассамблее ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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