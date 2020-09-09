В облдуме решили поменять систему избрания главы Калининграда

Комитет по законодательству облдумы проголосовал за изменение системы назначения главы Калининграда. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе облдумы. Журналистов на заседания комитета не приглашали, доступ прессы в здание областного парламента в данный момент ограничен в связи с мероприятиями по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания комитета не осуществлялась. В пресс-службе думы это объяснили техническими сложностями.



Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте парламента, законодательство меняется для выработки единого принципа назначения глав городов в Калининградской области.

Законопроект подписали три депутата-единороса Александр Никулин, Сергей Юспин и Лариса Швалкене.

С 2016 года для Калининграда действовало исключение, которое позволяло назначать главу города не из числа депутатов, а из числа кандидатов на пост главы города. По такой процедуре город возглавил Алексей Силанов. В остальных муниципалитетах глава города выбирался из депутатов и возглавлял город в статусе председателя совета депутатов. Фактически же городом управлял сити-менеджер, нанимаемым горсоветом по конкурсу.

Прямые выборы глав муниципалитетов на данный момент в Калининградской области не предусмотрены.