В облдуме решили поменять систему избрания главы Калининграда

В облдуме решили поменять систему избрания главы Калининграда
Глава Калининграда Алексей Силанов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Комитет по законодательству облдумы проголосовал за изменение системы назначения главы Калининграда. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе облдумы. Журналистов на заседания комитета не приглашали, доступ прессы в здание областного парламента в данный момент ограничен в связи с мероприятиями по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания комитета не осуществлялась. В пресс-службе думы это объяснили техническими сложностями.

Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте парламента, законодательство меняется для выработки единого принципа назначения глав городов в Калининградской области.

Законопроект подписали три депутата-единороса Александр Никулин, Сергей Юспин и Лариса Швалкене. 

С 2016 года для Калининграда действовало исключение, которое позволяло назначать главу города не из числа депутатов, а из числа кандидатов на пост главы города. По такой процедуре город возглавил Алексей Силанов. В остальных муниципалитетах глава города выбирался из депутатов и возглавлял город в статусе председателя совета депутатов. Фактически же городом управлял сити-менеджер, нанимаемым горсоветом по конкурсу.

Прямые выборы глав муниципалитетов на данный момент в Калининградской области не предусмотрены.

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