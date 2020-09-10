Песков: в проблемах, возникших в Белоруссии, должны разбираться сами белорусы

В проблемах, возникших в Белоруссии, должны разбираться сами белорусы. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать, ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул,что протесты в Белоруссии не означают, что все белорусы выступают против действующего президента страны Александра Лукашенко.

«Что касается белорусских событий, всегда после выборов есть недовольные, всегда и во всех странах. Вопрос только в том, эти недовольные находятся в большинстве или в меньшинстве. И здесь, когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем право забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего президента», — отметил Песков, добавив, что таких граждан в Белоруссии очень много.

При этом на вопрос, может ли Россию ждать повторение белорусского сценария в ходе очередных президентских выборов 2024 году, Песков ответил, что поскольку РФ — страна со своей политической культурой и со своим политическим ландшафтом, то «и политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию».