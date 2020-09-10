Перед выборами от имени облизбиркома разослали фейковые письма

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Перед выборами от имени облизбиркома разослали фейковые письма

10 сентября от имени Избирательной комиссии Калининградской области в средства массовой информации, различные организации и социальные сети были направлены фальшивые письма якобы за подписью сотрудников аппарата Избирательной комиссии Калининградской области, к которым прикреплены фальсифицированные документы за подписью должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Тексты касались проведения единого дня голосования в предстоящее воскресенье. Как рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе облизбиркома, в фейковых письмах сообщалось о якобы отмене видеотрансляции на участках в Балтийске, признании отдельных участков непригодными для проведения выборов и о незаконной агитации в войсковых частях.


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