Россия открывает границу с Южной Осетией

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Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, в ближайшие дни будет подписано распоряжение правительства РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По итогам заседания (оперативного штаба — ИФ) принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни», — говорится в сообщении оперативного штаба.

30 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил открыть границу с РФ 15 сентября, в связи с этим он поручил Минздраву республики нарастить запасы медикаментов для готовности принимать больных.


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