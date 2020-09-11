Кабмин РФ переименовал Минкомсвязи в Минцифры

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Правительство РФ официально закрепило за Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ наименование Минцифры. Соответствующее постановление подписал 11 сентября премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Помимо нового сокращенного названия министерство получило полномочия регулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи».

Как уточняет информагентство, в мае 2018 года по предложению Дмитрия Медведева, который в тот момент возглавлял правительство, министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в министерство цифрового развития .

Преобразование, по словам Медведева, было необходимо для того, «чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране».

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