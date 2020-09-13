За 2 дня досрочного голосования на муниципальных выборах в КО проголосовали 18% избирателей

По состоянию на 12:00 воскресенья средняя явка на муниципальных выборах в регионе составила 23,27% с учетом тех избирателей, которые проголосовали досрочно. Об этом сообщает Областная избирательная комиссия в соцсетях.



При этом за два дня досрочного голосования в восьми муниципальных образованиях проголосовали 31 266 избирателей, это более 18% от числа всех избирателей, имеющих право голосовать на муниципальных выборах.

В воскресенье проходят выборы депутатов окружных советов в Балтийском, Гвардейском, Зеленоградском, Полесском, Славском, Советском, Черняховском и Ладушкинском городских округах.