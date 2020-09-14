Отравление Навального «Новичком» подтвердили эксперты из Франции и Швеции

Отравление Навального «Новичком» подтвердили эксперты из Франции и Швеции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Наличие нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции. Заявление об этом в понедельник, 14 сентября, опубликовано на сайте правительства Германии.

Образцы, взятые у Навального, были направлены в эти две страны для проведения независимой проверки, отмечается в документе. Результаты подтверждают выводы немецкой стороны. Также образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая проведет свое исследование.

«Несмотря на продолжающееся расследование, проводимое ОЗХО, три лаборатории к настоящему времени независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление господина Навального вызвало нервно-паралитическое вещество из группы „Новичок“. Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», — говорится в заявлении.

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