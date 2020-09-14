Голословные обвинения неуместны: Путин обсудил с Макроном ситуацию с Навальным

Голословные обвинения неуместны: Путин обсудил с Макроном ситуацию с Навальным
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Отравление Алексея Навального в августе 2020 года

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, в ходе которого, в частности, обсуждалась ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет РБК.

«Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин отметил, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего немецкие специалисты должны передать в Россию биоматериалы, официальное заключение по результатам взятых у Навального анализов, а также наладить совместную работу с российскими врачами.

Напомним, ранее исследования лабораторий Франции и Швеции подтвердили наличие нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального. Германия вновь призвала Россию «объяснить, что произошло». 

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