Минтранс РФ сообщил о замечаниях к проекту строительства моста через залив

После дополнительной проработки финансово-экономической модели проекта строительства моста через Калининградский залив у Аналитического центра при правительстве РФ появился ряд замечаний к проекту. Об этом говорится в ответе Министерства транспорта РФ на запрос «Нового Калининграда» о финансировании проекта со стороны федерального бюджета.



«Рассмотрение вопроса реализации проекта в рамках проекта „Коммуникации между центрами экономического роста“ комплексного плана возможно после представления правительством Калининградской области финансовой модели с учетом замечаний аналитического центра», — говорится в ответе Минтранса РФ.

В ведомстве отмечается, что ранее планировалось, что в рамках заключенной в 2019 году концессии федеральное правительство должно выделить капитальный грант в размере 27 млрд руб., областное правительство — 1,7 млрд руб. и сам концессионер — 14,5 млрд руб.

В июне 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал концессионное соглашение о строительстве моста через залив с группой «ВИС». Проектирование и строительство должно занять более пяти лет. Предварительная стоимость этих мероприятий оценивается в сумму около 35 млрд рублей в ценах 2018 года. В ценах лет реализации проекта она составит порядка 43,5 млрд рублей.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», мост планируют строить в основном за счёт федерального гранта в размере почти 29 млрд рублей. При этом область берёт на себя финансовое обязательство перед группой «ВИС» по выплате 34 млрд рублей в качестве возврата инвестиций концессионеру и компенсации содержания моста. Оно может быть уменьшено на сумму платы, которую концессионер соберёт за проезд по мосту в процессе реализации проекта.