«Я все еще почти ничего не умею»: Навальный опубликовал первый пост после отравления

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram первый пост после отравления. Он также выложил фото с детьми и женой Юлией.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — написал политик.

В понедельник Алексея Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он уже может на короткое время вставать с больничной койки, заявили в берлинской клинике «Шарите», где политик находится на лечении.

Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Правительство Германии неоднократно заявляло, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.