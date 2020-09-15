Белорусская оппозиция рассчитывает получить от ЕС 3-4 млрд долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырёх миллиардов долларов в случае смены власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем (от ЕС, — прим. информагентства) фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Беларуси. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 миллиардов», — заявил оппозиционер на видеоконференции с журналистами.

Он уточнил, что это «оценки сравнительного характера», чтобы видеть реальную картину, нужно получить доступ к данным Минфина и Минэкономики. По словам политика, Белоруссия также нуждается в реструктуризации долгов, поскольку обязательства серьёзно давят на экономику.

«Третье — это доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ и помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза», — заключил Латушко.

Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Глава РФ, в частности, заявил, что Москва в ближайшее время предоставит Минску государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.