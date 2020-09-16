Власти: «Фестивальная дирекция» нужна, чтобы не устраивать «карнавал» с госзакупками

Губернатор Антон Алиханов объяснил смысл создания «Фестивальной дирекции» в подчинении регионального министерства культуры и туризма. Она необходима, «чтобы не устраивать карнавал» в рамках закона о госзакупках. Об этом он заявил на конференции Business Day в рамках проекта «Бизнес Баттл», следует из расшифровки выступления губернатора, опубликованной порталом Rugrad.eu.



«Фестивальная дирекция» — это инструмент распределения средств, который более удобный в плане финансов. Чтобы не устраивать карнавал в рамках 44-ФЗ (закон о госзакупках — прим. «Нового Калининграда»), который иногда приводил к удручающим результатам. По Дню города и еще чему-то», — сказал Алиханов.

«Фестивальная дирекция» напрямую финансируется из регионального бюджета, но не проводит госзакупки в рамках соответствующего закона о госзакупках, так как учреждена в форме автономной некоммерческой организации.

В 2019 году данная структура потратила 127 млн руб., согласно ее официальному отчету. Из них 83,5 млн руб. было потрачено на проведение различных массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей. Еще 30,6 млн руб. ушло на «реализацию творческих проектов» в виде «поддержки всероссийских/международных театральных фестивалей и выставок в Северо-Западном федеральном округе».На содержание самой дирекции было потрачено 12,5 млн руб., следует из отчета.