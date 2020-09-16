Кропоткин: глава города избран до конца полномочий горсовета, но возможна «другая история»

Кропоткин: глава города избран до конца полномочий горсовета, но возможна «другая история»
Андрей Кропоткин. Фото Виталия Невара / Новый Калининград
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Планируемые изменения в Устав Калининграда пока не предполагают того, что полномочия нынешнего главы города прекратятся досрочно. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, председатель горсовета Андрей Кропоткин в среду, 16 сентября.

На заседании горсовета в среду на 19 октября были назначены публичные слушания по изменениям в устав, которые связаны с принятым облдумой законом об изменении схемы назначения руководства в муниципалитете. «Закон, я знаю, подписан уже губернатором, поэтому мы будем приводить все в соответствие, — сказал Кропоткин журналистам. — Это происходит уже в 21 муниципалитете на территории Калининградской области и почти во всей стране. То есть это логично, потому что функции представительные перейдут полностью сюда, а сити-менеджер будет заниматься именно исполнительной властью конкретно». На вопрос, какой состав горсовета будет избирать нового главу Калининграда — нынешний или будущий (в 2021 году пройдут выборы в Совет депутатов), Андрей Кропоткин ответил следующее: «У нас выбран глава города-глава администрации на срок до окончания полномочий [городского Совета депутатов]. Поэтому пока он работает. Эти полномочия будут выполняться. Если что-то изменится, то там уже это будет другая история».

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