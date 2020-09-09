Захотели как при Боосе: зачем единороссы меняют систему назначения главы Калининграда

В среду, 9 сентября, профильный комитет проголосовал за изменение принципа назначения главы Калининграда. В случае принятия закона город перейдет на «двуглавую» систему управления, какой она была при губернаторе Георгии Боосе. «Новый Калининград» рассказывает, что изменится в управлении областным центром.

Меняя схему назначения главы управления городом, единороссы говорят о том, что калининградцы хотят участвовать в выборах мэра. То есть вернут прямые выборы?

Нет. Это скорее риторический прием, и никаких прямых выборов, отмененных в 2016 году, не будет. Фактически власти возвращают «двуглавую» систему управления городом, которая существовала во время губернаторства Георгия Бооса, а ее внедрение обсуждалось еще раньше, в 1990-х. То есть главой города будут называть председателя горсовета, определяемого из числа депутатов, а основные управленческие полномочия перейдут нанятому по конкурсу и никем не избранному сити-менеджеру.

Внедрение в 2008 году Боосом своего министра экономики Феликса Лапина на пост-сити менеджера фактически перевело город полностью под его контроль. Избранный на прямых выборах главы города Александр Ярошук не проработал в должности полноправного главы и года и был переведен, как тогда говорили, в статус «английской королевы». Название должности — глава города — громкое, а полномочий почти нет.

Тогда в чем отличие нынешней системы от того, что предлагается? Ведь Алексея Силанова тоже никто не избирал на пост главы города.

Отличий практически нет. Действительно, действующий глава Алексей Силанов, как и Феликс Лапин, был назначен, по сути, по конкурсу и не избирался даже в горсовет. Эта странная конструкция, когда в каждом муниципалитете области есть глава в статусе председателя горсовета и сити-менеджер, а в областном центре — «единый» неизбираемый глава, сложилась в 2016 году. Тогда областные власти, действуя в общефедеральном тренде искоренения в России прямых выборов мэров, решили отменить выборы главы Калининграда.

В тот период врио губернатора Антон Алиханов внес законопроект, фактически возвращающий разделение поста главы на председателя горсовета (с громким названием), и сити-менеджера (с реальными полномочиями). Однако в облдуме решили поправить документ так, чтобы власть осталась у одного человека, при этом не избранного на прямых выборах (потому что на отмене прямых выборов как таковых настаивала Москва). Основным бенефициаром данной поправки был Александр Ярошук. Именно он, как тогда считали, и организовал переписывание закона в процессе рассмотрения его в облдуме.

Институт сити-менеджерства в Калининграде отменили после отъезда Бооса, и Ярошук на последних прямых всенародных выборах 2012 года получил всю полноту городской власти, от которой не хотел отказываться и в 2016 году, когда в область прислали «молодых технократов».

Алексею Силанову должность с «отвоеванными» Ярошуком полномочиями перешла «по наследству». Поэтому сейчас областное правительство руками местных единороссов фактически может вернуть систему управления к тому виду, который планировался почти 4 года назад. Силанов в новой конструкции может занять как пост председателя горсовета-главы города, так и должность сити-менеджера.

На вопрос «Нового Калининграда» о том, планирует ли он баллотироваться на предстоящих в 2021 году выборах горсовета, чтобы возглавить горсовет, Алексей Силанов не ответил, сообщив лишь, что «пока никуда не идет».

Текст: Вадим Хлебников. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград.