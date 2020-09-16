Кропоткин не видит проблемы, если выборы в горсовет пройдут на полгода раньше

Кропоткин не видит проблемы, если выборы в горсовет пройдут на полгода раньше
Виталий Невар / Новый Калининград
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Председатель горсовета Андрей Кропоткин считает, что в случае переноса единого дня голосования в будущем году с осени на весну времени на избирательную кампанию будет достаточно. Он заявил об этом в ответ на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» после заседания Совета в среду, 16 сентября, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Как напомнил Кропоткин, в будущем году состоятся выборы нескольких уровней: муниципального (в Советы депутатов Калининграда и еще 5 округов), регионального (в облдуму) и федерального (в Госдуму). Вопрос о возможном переносе единого дня голосования в начало весны, по его словам, официально не обсуждался. «Я пока, честно говоря, все, что пишут в социальных сетях или телеграм-каналах — я не верю этому. Поэтому официально я нигде не видел, чтобы была смена на какое-то другое число. Говорят и март, говорят и апрель. Какой информации я только не читал, сейчас я плюнул читать эту информацию», — сказал главаа горсовета. В случае, если перенос все же состоится, проблемы в этом он не видит: «Почему бы и нет. 6 месяцев — это большой срок. Все возможно, но я бы хотел, чтобы это было в сентябре, чтобы нормально все отработали, подготовились», — отметил Андрей Кропоткин.

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