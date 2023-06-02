В перечень иноагентов включены журналист Роман Супер и ранее признанный нежелательным «Проект»

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Российский Минюст в пятницу, 2 июня, пополнил список иноагентов. Информация опубликована на его сайте.

В реестр внесены издания «Проект» (признан нежелательной организацией) и «Ярновости» (Ярославль), а также журналист Роман Супер, издатель и журналист Максим Кузахметов, политолог Дмитрий Орешкин.

Как указано в сообщении Минюста, Максим Кузахметов и Дмитрий Орешкин, в частности, выступали против специальной военной операции на Украине, участвовали «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ»; Роман Супер, издания «Проект» и «Ярновости» принимали участие «в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов».

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