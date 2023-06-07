Власти намерены увеличить ассортимент белорусских товаров в Калининградской области

Власти региона планируют увеличить поставки белорусских товаров в Калининградскую область. Об этом в среду, 7 июня, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале по итогам поездки в Белоруссию.



«На международной сельскохозяйственной выставке „Белагро-2023“ провели переговоры с производителями продуктов питания — будем увеличивать ассортимент белорусских товаров на наших торговых полках (не только продуктов питания, но и строительных материалов, техники и прочего). Здоровая конкуренция должна позитивно влиять на цены в торговых сетях», — написал Алиханов.

Как сообщает пресс-служба Калининградской торгово-промышленной палаты, власти намерены работать с калининградскими торговыми сетями, «чтобы они активнее взаимодействовали с белорусскими производителями». «Значимая часть продуктовой корзины калининградцев формируется продуктами белорусского производства. Калининградские ритейлеры переключились на новые импортные товары после ухода крупных зарубежных производителей. И место для новых товаров производства наших соседей также имеется. Я хотел бы обратить внимание белорусской стороны на этот благоприятный период для активного введения новых позиций на российский рынок, в частности на рынок нашего региона», — заявил Алиханов на заседании российско-белорусского совета в Минске 5 июня.