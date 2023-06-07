Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, приговоренную к 6 годам тюрьмы

Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, приговоренную к 6 годам тюрьмы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о том, что россиянку Софью Сапего, приговоренную в Белоруссии к шести годам тюрьмы, помиловал президент республики Александр Лукашенко. Указ о помиловании белорусский лидер подписал сразу после встречи с главой Приморья. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram Кожемяко.

Уточнив, что 7 июня Сапегу передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, Кожемяко подчеркнул, что девушка «получила уникальный шанс начать жизнь заново», и добавил, что Лукашенко «с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении».

Ранее предполагалась, что она будет передана в Россию для дальнейшего отбывания наказания. В середине апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство россиянки о передаче ее для этого на родину.

Как напоминает информагентство, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России Сапега и один из создателей белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич 23 мая 2021 года были в Минске сняты с рейса Ryanair. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, был принужден приземлиться в Минске.

В июне 2022 года Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и незаконный сбор персональных данных. В помиловании ей было отказано.

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