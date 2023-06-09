Исландия с августа приостанавливает работу посольства в России

МИД Исландии принял решение с 1 августа приостановить работу посольства в Москве. Как пишет «Интерфакс», об этом говорится в обнародованном в пятницу, 9 июня, заявлении исландского внешнеполитического ведомства.



«Это не простое решение, поскольку Исландия поддерживает значительные отношения с народом России с момента обретения независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация делает просто нецелесообразным для небольшой внешнеполитической службы Исландии поддержание работы посольства в России», — цитирует информагентство заявление главы МИД Исландии Тордис Гильфадоттир.

Помимо этого, исландские власти попросили Россию сократить масштабы работы ее посольства в Рейкьявике. «Решение приостановить работу посольства Исландии в Москве не означает разрыв дипотношений. Как только позволят условия, Исландия сделает своим приоритетом возобновление функционирования посольства в Москве», — говорится в документе.

Согласно документу, решение исландских властей довели до сведения посла РФ, которого вызвали в МИД Исландии. В то же время Гильфадоттир выразила надежду на нормализацию отношений в будущем, но, по ее словам, это будет зависеть от действий Москвы.