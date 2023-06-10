МИД РФ: на антироссийские действия Исландии последует соответствующая реакция

МИД РФ: на антироссийские действия Исландии последует соответствующая реакция
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Решение Исландии понизить уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс взаимодействия между сторонами, и вся ответственность за это лежит на Рейкьявике. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявили в субботу в МИД РФ.

«Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве. Как известно, Российская Федерация внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена», — говорится в заявлениина сайте ведомства.

Напомним, накануне МИД Исландии принял решение с 1 августа приостановить работу посольства в Москве. «Это не простое решение, поскольку Исландия поддерживает значительные отношения с народом России с момента обретения независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация делает просто нецелесообразным для небольшой внешнеполитической службы Исландии поддержание работы посольства в России», — цитирует информагентство заявление главы МИД Исландии Тордис Гильфадоттир. Помимо этого, исландские власти попросили Россию сократить масштабы работы ее посольства в Рейкьявике.


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