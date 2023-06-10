Комитет ГД одобрил законопроект о праве граждан с судимостью призываться в период мобилизации

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект, допускающий возможность призыва на военную службу на период мобилизации, военного положения граждан с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления. Документ рекомендован к принятию в первом чтении, пишет РИА Новости.

"Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении", — говорится в документе.

Как напоминает информагентство, авторами внесенного ранее в Госдуму законопроект выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов.