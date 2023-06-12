Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на газету Corriere della Sera. По данным СМИ, он скончался в больнице San Raffaele в Милане.



Берлускони, трижды возглавлявший правительство, был основателем и бессменным лидером партии «Вперед, Италия». Как пишет ТАСС, в начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, на фоне которого развилась легочная инфекция.

«В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике „Сан-Раффаэле“ более месяца и был вновь госпитализирован 9 июня», — отмечает информагентство.