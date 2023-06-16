Калининградская журналистка Юлия Парамонова объявлена иноагентом

Калининградская журналистка Юлия Парамонова объявлена иноагентом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Иностранные агенты

Минюст России в пятницу, 16 июня, пополнил реестр иностранных агентов. Об этом говорится на его сайте.

В список попали: экономист Сергей Алексашенко, режиссер Виталий Манский, калининградская журналистка, автор издания «Север.Реалии» (признано иностранным агентом) Юлия Парамонова, журналистка Светлана Прокопьева, политик Лев Шлосберг, информационный портал «ВЕСЬМА», фонд «Свободная Якутия».

Как заявил Минюст, Юлия Парамонова «принимала участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных источников, выступала против специальной военной операции на Украине. Распространяла информацию, направленную на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также подрыв основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, конституционных приоритетов в области защиты семьи, материнства и детства».

Аналогичные претензии предъявляются другим попавшим в список иноагентов.

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