Сальдо: из-за ракетного обстрела повреждены мосты между Херсонской областью и Крымом

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Ракетным обстрелом повреждены мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт «Интерфакс»

«По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв (...) нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Сообщение между Херсонской областью и Крымом временно организовано по резервному маршруту. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию об ударе по Чонгарскому мосту.

Позже Сальдо сообщил журналистам, что движение по мосту может быть восстановлено за несколько дней.

«Сюда уже направлены из Ростовской области специалисты-строители... Уже через часов пять здесь будут строители, которые определят степень разрушения и что нужно, чтобы быстрее сделать. Я, как инженер-строитель, вижу, что здесь несколько дней — и будет восстановлено здесь движение привычное», — цитирует Сальдо «Интерфакс».

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