Драматург и писатель Евгений Гришковец ушёл с поста председателя Общественного совета при ФСИН России. Решение принял совет службы по заявлению драматурга, передаёт ТАСС.



«Хочу по собственной инициативе и желанию сложить с себя полномочия, поскольку не вполне справляюсь с теми задачами, которые для себя ставил, и которые стоят перед председателем общественного совета», — сказал Гришковец.

Он добавил, что намерен продолжить работу в качестве члена общественного совета и надеется быть полезным и в этом статусе.

Гришковца избрали председателем Общественного совета при ФСИН конце декабря 2021 года. «Я оказался в Общественном совете, потому что 3 года назад я принял участие в решение судьбы молодой поэтессы, которая сейчас содержится под стражей. За это время я посетил несколько колоний, узнал множество историй людей, чьи близкие находятся в местах принудительного содержания, и это произвело на меня огромное впечатление», — прокомментировал свое избрание писатель.