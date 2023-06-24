Владимир Путин подписал закон о принятии на военную службу граждан, имеющих судимости

Президент Владимир Путин в субботу, 24 июня, подписал закон, предусматривающий возможность поступать на военную службу по контракту гражданам, имеющим судимости, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Документ опубликован на портале правовой информации.



Напомним, что закон был принят Госдумой в первом чтении 14 июня этого года. Как указано в документе, такой подход распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени.

Документ разработали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В нем говорится, что граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут служить по контракту, если не имеют заболеваний, определённых перечнем Минобороны РФ.

В пояснительной записке также отмечается, что «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», в частности, это граждане, имеющие судимость.

Законопроект также предусматривает повышение предельного возраста для службы по контракту в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. Для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно его предлагается повысить до 70 лет, имеющим иное воинское звание — до 65 лет.