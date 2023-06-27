Путин: государство за год выделило ЧВК «Вагнер» 86 млрд рублей

Президент Владимир Путин на встрече с военными во вторник, 27 июня, заявил, что государство полностью оплачивало деятельность ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсант».



С мая 2022 года по май 2023 года ЧВК «Вагнер» было направлено из госбюджета 86 млрд 262 млн руб. Эти деньги выделялись на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты.

Как заявил президент России, собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период 80 млрд руб., поставляя через Военторг питание для военных. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — сказал Путин.