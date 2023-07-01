Попросту — хамство: в Совфеде отреагировали на решение Австралии по участку посольства РФ

В Совете Федерации прокомментировали решение властей Австралии отобрать участок, на котором уже построено новое здание дипмиссии РФ. По мнению главы международного комитета Совфеда Григория Карасина, это «попросту хамство». Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

«Безумное решение руководства Австралии отобрать у нашего посольства участок в Канберре не имеет аналогов в международной практике. Выделение этого участка было скреплено межправсоглашением. На нем уже построено здание консульства.

Словом, все это является яркой иллюстрацией нецивилизованного подхода к собственным обязательствам. А если попросту — хамством! Так это и войдёт в учебники по дипломатии», — считает Карасин.

Как уточняет информагентство, в августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня 2023 года, посольство подало против этого апелляцию в Верховный суд Австралии. В понедельник судья австралийского Верховного суда Джейн Джагот отклонила ходатайство России о временном сохранении места для нового посольства в Канберре. Джагот заявила, что конституционный протест России против нового постановления правительства Австралии кажется «действительно слабым» и «трудным для понимания».