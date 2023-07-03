В Калининградской области решили провести выездное заседание Совета Госдумы

В Калининградской области в понедельник, 3 июля, запланировано выездное заседание Совета Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Предполагается, что в мероприятии примут участие руководители фракций и председатели профильных комитетов. «Депутаты обсудят вопросы социально-экономического развития региона, законодательные меры по противодействию санкционной политике недружественных стран, обеспечение информационной безопасности Калининградской области», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

В Калининградскую область прибыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ожидается, что в заседании также примут участие первые заместители председателя Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников, руководители фракций Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Алексей Нечаев («Новые люди»). Кроме того, запланировано участие председателей ряда комитетов.