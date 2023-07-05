По инициативе прокурора оштрафовали четырех работников администрации Калининграда

В Калининграде оштрафовали четырех сотрудников администрации по инициативе прокурора. Причинами стали нарушение сроков направления ответов на обращения граждан, неисполнение обязанности по перенаправлению обращений в органы, уполномоченные их рассматривать, а также необоснованное продление сроков рассмотрения жалоб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Например, обращение про подъездные пути и доступ к инженерной инфраструктуре от февраля 2023 года рассмотрели только в апреле 2023. Срок рассмотрения по закону — 30 дней, и он был продлен необоснованно.

В марте 2023 горожанин обратился с просьбой проверить законность размещения гостевого дома на земельном участке. Заявителю направлен ответ о переадресации его обращения в территориальный орган Росреестра, но его так и не отправили, ситуация не была решена.

«По итогам проверок прокурором города возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) в отношении первого заместителя, двух заместителей главы администрации городского округа, а также в отношении заместителя председателя комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа», — сообщили в прокуратуре.

Суд оштрафовал каждого на 5 тысяч рублей.