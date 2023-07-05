По инициативе прокурора оштрафовали четырех работников администрации Калининграда

По инициативе прокурора оштрафовали четырех работников администрации Калининграда
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

В Калининграде оштрафовали четырех сотрудников администрации по инициативе прокурора. Причинами стали нарушение сроков направления ответов на обращения граждан, неисполнение обязанности по перенаправлению обращений в органы, уполномоченные их рассматривать, а также необоснованное продление сроков рассмотрения жалоб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Например, обращение про подъездные пути и доступ к инженерной инфраструктуре от февраля 2023 года рассмотрели только в апреле 2023. Срок рассмотрения по закону — 30 дней, и он был продлен необоснованно.

В марте 2023 горожанин обратился с просьбой проверить законность размещения гостевого дома на земельном участке. Заявителю направлен ответ о переадресации его обращения в территориальный орган Росреестра, но его так и не отправили, ситуация не была решена.

«По итогам проверок прокурором города возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) в отношении первого заместителя, двух заместителей главы администрации городского округа, а также в отношении заместителя председателя комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа», — сообщили в прокуратуре.

Суд оштрафовал каждого на 5 тысяч рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter