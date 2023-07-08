В Литве объяснили закрытие пункта пропуска «Мядининкай» инцидентом с пакистанцем

В Литве объяснили закрытие пункта пропуска «Мядининкай» инцидентом с пакистанцем
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Граница

Причиной закрытия литовского пункта пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией стал инцидент с гражданином Пакистана. Об этом заявил представитель литовской Службы охраны госграницы (VSAT) Гедрюс Мишутис, пишет Delfi.lt со ссылкой на агентство Elta.

По его словам, в пятницу, 7 июля, мужчина попытался въехать в страну по поддельным документам на маршрутном автобусе «Минск — Вильнюс». «Гражданин Пакистана предъявил пограничникам поддельные румынские водительские права и поддельное румынское удостоверение личности. Обычно так поступают те, кто хочет въехать в страны Евросоюза без виз», — сказал Мишутис. Он пояснил, что пакистанца высадили из автобуса. Мужчина должен был вернуться в страну въезда, но Белоруссия отказалась его принять.

Белорусская сторона утверждает, что путешественник отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба. В госпогранкомитете также заявили, что мужчина пересекал белорусскую границу по действительным документам.

В субботу, 8 июля, Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай». Через него следуют в том числе грузовые автомобили на калининградском направлении. Как отмечает «Коммерсант», в 14:00 мск в очереди на пункте пропуска с белорусской стороны стояли 190 машин. Всего на белорусско-литовской границе действуют шесть КПП. Власти Белоруссии призвали водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

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