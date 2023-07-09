Власти Советска судятся с литовским Пагегяем из-за программы приграничного сотрудничества

Администрация Советска хочет отсудить у администрации литовского города Пагегяй 16 тысяч евро из-за программы приграничного сотрудничества. Российские суды отказались рассматривать иск, в результате дело дошло до Верховного суда, который впервые применил закон, позволяющий перенести спор в суд РФ, если российская сторона находится под санкциями. Об этом пишет «Коммерсант».



По данным издания, спор касается проекта «Электронная демократия — предпосылка эффективного диалога между местными органами власти и гражданами Пагегяя и Советска». В марте 2022 году программу приграничного сотрудничества заморозили. Власти Советска решили взыскать с властей литовского города деньги «за неисполнение условий соглашения». В сентябре 2022 года, когда был подан иск, Арбитражный суд Калининградской области отказался рассматривать дело и вернул иск заявителю, то же самое произошло в апелляции и кассации. Российские суды решили, что спор не относится к их компетенции, «поскольку ответчик находится на территории Литвы», а к партнерскому соглашению применялось литовское законодательство.

Экономколлегия Верховного суда, куда обратилась администрация Советска, поддержала муниципалитет, утверждавший, что из-за санкций доступ к правосудию на территории Литвы ограничен, и обязала Арбитражный суд Калининградской области «рассмотреть спор по существу». Тем самым ВС впервые применил «закон Лугового», позволяющий российскому лицу, в отношении которого иностранным государством «применяются меры ограничительного характера», перенести спор с зарубежным контрагентом в Россию.

«Объясняя свое решение, ВС подчеркнул, что поправки к АПК принимались с целью защиты от недружественных иностранных государств, а введение последними санкций против российских лиц „поражает их в правах как минимум репутационно и тем самым заведомо ставит их в неравное положение с другими лицами“, — пишет „Коммерсант“. — Поэтому в таких условиях „вполне оправданны“ сомнения в том, что спор с участием лица из страны, наложившей на РФ санкции, будет рассмотрен в этом государстве „с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда“, указала коллегия».

А так как Россия не ограничила въезд для граждан Литвы, дело может полноценно рассмотрено «именно российским судом», решили в ВС.