Денис Салий уволился с поста главы представительства региона при Правительстве РФ

Глава представительства региона при Правительстве РФ Денис Салий ушел с поста. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Он ушел по собственному желанию в связи с тем, что он переходит на новую работу. Эта работа не связана с работой в структурах правительства. На текущий момент его обязанности выполняет один из его заместителей. Будем подбирать человека [на эту должность]», — рассказал глава пресс-службы Дмитрий Лысков.

Денис Салий занял должность глава представительства региона при Правительстве РФ в Москве в 2018 году после увольнения с этого поста Александра Деркача.

Салий был одним из самых высокооплачиваемых сотрудников областного правительства — в 2020 году он задекларировал доход в размере почти 7,3 млн рублей, или 606 тыс. рублей в месяц.