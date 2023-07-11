Страны Балтии собираются внедрить модели ротационной системы ПВО

Страны Балтии собираются внедрить модели ротационной системы ПВО
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали в рамках проходящего в литовском Вильнюсе саммита НАТО совместную декларацию по вопросам противовоздушной обороны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе министерства обороны Эстонии уточнили, что декларации — продвижение к реализации ротационной модели системы ПВО, принятой ранее на встрече министров обороны альянса.

«В ходе взаимного сотрудничества стран Балтии для учений авиации НАТО уже создана единая сеть военных полигонов государств региона. Страны Балтии готовы немедленно внедрить новую модель и разместить у себя подразделения ПВО союзников. Об этом мы заявили и в нашей совместной декларации», — цитирует информагентство слова министра обороны Ханно Певкура.

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