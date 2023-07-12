Страны G7: активы РФ будут разморожены только после выплаты Москвой компенсации Киеву

Страны G7: активы РФ будут разморожены только после выплаты Москвой компенсации Киеву
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Лидеры стран G7 заявили, что разморозят активы РФ только после выплаты Москвой компенсации Киеву. Об этом говорится в заявлении, принятом между странами «большой семерки» в Вильнюсе, пишет «Интерфакс».

«Мы вновь подтверждаем, что, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — подчеркивается в документе.

Также в нем признается «необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, убытков или вреда», причиненных Украине, и выражается готовность «изучить варианты разработки соответствующих механизмов».

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